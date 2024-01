Scroll – Racontez l’histoire de la médiathèque José Cabanis grâce à ses empreintes sonores ! Médiathèque José Cabanis Toulouse, 17 février 2024, Toulouse.

Scroll – Racontez l’histoire de la médiathèque José Cabanis grâce à ses empreintes sonores ! Samedi 17 février 2024, 14h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Médiathèque José Cabanis

Accompagnés d’un metteur en son, promenez-vous dans la médiathèque et apprenez à capter les sons familiers qui font l’ambiance et l’identité du lieu. À partir des sons que vous aurez enregistrés et sélectionnés, une courte création musicale sera composée pour devenir l’empreinte sonore de votre médiathèque.

Intervenant : Jackie Mérit

À partir de 12 ans

*Sur inscription *

Jackie Mérit découvre la musique électroacoustique pendant ses études à l’école des Beaux-arts de Tours (DNSEP, Diplôme National Supérieur d’Etude Plastique, en 1989) et s’est construit depuis, une formation musicale autodidacte. Il concentre aujourd’hui ses recherches autour du sonore et tente d’appliquer ses méthodes de plasticien à ses compositions. Ses œuvres sont destinées principalement au concert, mais aussi au théâtre, la danse, la vidéo et les installations sonores et multimédias.

En partenariat avec le Studio Eole / Choeur de chambre Les Eléments

Atelier Tout public