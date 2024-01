Scroll – L’intelligence artificielle au CNES Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Scroll – L’intelligence artificielle au CNES Médiathèque José Cabanis Toulouse, 14 février 2024, Toulouse. Scroll – L’intelligence artificielle au CNES Mercredi 14 février 2024, 18h00 Médiathèque José Cabanis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T18:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T18:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00 Grand auditorium, Médiathèque José Cabanis

Adultes à partir de 16 ans Eric Morand est le coordinateur des activités liées aux intelligences artificielles au CNES. Ce travail arrive en support de projets spatiaux très divers comme la détection d’anomalies de trajectoires de satellites en orbite. Ce spécialiste pourra partager les expérimentations du CNES en matière d’intelligence artificielle appliquée au transport spatial.

Entrée libre

En Partenariat avec Les Mycéliades

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

