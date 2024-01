Scroll – Entraine ton robot et gagne à “Pierre feuille ciseaux” Médiathèque José Cabanis Toulouse, 14 février 2024, Toulouse.

Scroll – Entraine ton robot et gagne à “Pierre feuille ciseaux” Mercredi 14 février 2024, 10h00 Médiathèque José Cabanis

Début : 2024-02-14T10:00:00+01:00 – 2024-02-14T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T10:00:00+01:00 – 2024-02-14T12:00:00+01:00

Médiathèque José Cabanis, atelier numérique

A l’aide de composants électroniques, conçois et programme un robot en codant des actions lumineuses et sonores et participe au mini tournoi de “Pierre feuille ciseau”

À partir de 10 ans

Sur inscription

En partenariat avec la compagnie du Code, Yes We Code et la plateforme de codage web Vittascience.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

@telier numérique Tout public