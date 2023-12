SCROLL Médiathèque José Cabanis Toulouse, 12 février 2024, Toulouse.

SCROLL 12 – 24 février 2024 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T06:00:00+01:00 – 2024-02-12T08:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T06:00:00+01:00 – 2024-02-24T08:00:00+01:00

Scroll ! Un nouveau rendez-vous sur la métropole.

Toulouse, Cugnaux, Saint-Jean, Tournefeuille.

16 lieux, plus de 80 animations gratuites

Scroll!, un festival intégralement dédié aux nouvelles pratiques numériques proposé par les Bibliothèques de Toulouse Métropole.

Scroller, qu’est-ce que c’est ? C’est faire défiler une page web verticalement afin de pouvoir lire tout le contenu proposé sur cette page. De haut en bas, je scrolle. De gauche à droite, je swipe. Deux actions devenues ordinaires dans nos navigations numériques.

Alors Scroll!, c’est quoi ? Un mois d’échanges, de rencontres et d’événements autour du numérique mais surtout … plus d’une cinquantaine d’expériences pour découvrir tout ce que le numérique peut offrir de ludique et de créatif.

En 2024, pour faire écho à l’exposition Morfosonic, toute la programmation porte sur le graphisme et la musique numériques, avec des coups de projecteur sur

l’Intelligence Artificielle,

la réalité virtuelle

le jeu vidéo

la découverte du numérique en famille.

A vos pads et souris, il faut que ça Scroll !

Inscription en ligne à partir du 8 janvier.

Programme complet à venir.

Un évènement proposé par la Bibliothèque de Toulouse et Toulouse Métropole, en partenariat avec les villes de Cugnaux, Saint-Jean et Tournefeuille

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/scroll/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/morfosonic-musiques-dessinees/ »}]

Temps fort Tout public