Médiathèque José Cabanis, Grand Auditorium

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et contemplatif qui mélange des compositions électro-acoustiques et toute une variété de manipulations plastiques réalisées en direct.

Faisant appel à différentes techniques et outils (crayons, pinceaux, plume, craies, aquarelles, encres…), Émilie Tarascou dessine, sous l’oeil de la caméra, des paysages de nature sauvage auxquels elle donne vie grâce à quelques ingénieuses animations.

Pour accompagner cette rêverie organique, Simon Kansara crée en direct une musique faite de boucles aériennes qui évoluent avec le dessin. Cordes pincées ou frottées, flûtes, claviers, beats, il utilise sur scène une douzaine d’instruments. En jouant sur le principe des couches sonores, il compose une partition orchestrale délicatement mélancolique, une transe douce pour envelopper le public.

Un dialogue entre musique et dessin s’instaure alors, berçant le spectateur dont le regard balance en douceur de la table de dessin d’Émilie vers les instruments de Simon, l’invitant à prendre conscience de la nature qui l’entoure et de ses cycles.

Entrée libre

Mise en scène Émilie Tarascou / Création sonore Simon Kansara

Interprètes : Émilie Tarascou et Simon Kansara

Coproduction: Collectif Phauna, Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau, Parc National des Pyrénées, Espace Jéliote, Centre National de la Marionnette et Le Préau – Centre d’Art et de Culture à Iseste.

Tout public, conseillé à partir de 6 ans

