Autour de l'orgue numérique – Morfosonic Médiathèque José Cabanis Toulouse

Toulouse Autour de l’orgue numérique – Morfosonic Médiathèque José Cabanis Toulouse, 10 février 2024, Toulouse. Autour de l’orgue numérique – Morfosonic Samedi 10 février 2024, 17h00 Médiathèque José Cabanis Composez graphiquement votre propre œuvre sonore ! Découvrez cette installation inédite où vous pouvez écrire votre mélodie en composant des signes sur des partitions vierges. Une fois composées, ces partitions sont lues par la machine, puis interprétées et traduites en sons numériques….

Aucun prérequis nécessaire.

À partir de 10 ans

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr Médiathèque José Cabanis

Salle d'exposition et Atrium (niveau –1) En savoir plus sur l'orgue numérique Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

2024-02-10T17:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

2024-02-10T17:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

