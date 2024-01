Scroll – In C pour 11 oscillateurs et 53 formes Médiathèque José Cabanis Toulouse, 9 février 2024, Toulouse.

Scroll – In C pour 11 oscillateurs et 53 formes Vendredi 9 février 2024, 20h00 Médiathèque José Cabanis

Centre d’Arts Visuels – Quai des Arts – Cugnaux

Jérôme Vassereau (Pneu, La Colonie De Vacances, Binidu …), Julien Sénélas ( Funken, Awards, The Fox Heads …) et Soia proposent une version inédite de In C, l’œuvre phare de Terry Riley. Une nouvelle interprétation avec deux synthétiseurs modulaires (11 oscillateurs) accompagnée d’une création graphique (53 formes). Composée en 1964 par Terry Riley, In C est considérée comme l’œuvre fondatrice du courant minimaliste. A l’instar des 11 instruments acoustiques qu’on peut entendre sur la version la plus célèbre enregistrée en 1968, ce sont ici 11 oscillateurs d’un ensemble de deux synthétiseurs modulaires qui sont utilisés.

L’Illustratrice et plasticienne Soia a créé un alphabet de formes, qui représentent chacune des 53 cellules musicales qui composent In C. Une relecture visuelle et électronique de cette composition évolutive, parmi les plus accessibles et généreuses de la musique contemporaine.

Entrée libre

Avec :

Soia : illustrations et animations vidéo

Julien Sénélas : synthétiseur

Jérôme Vassereau : synthétiseur

À partir de 10 ans

Médiathèque José Cabanis, Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Spectacle Tout public