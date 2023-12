Distrographie – Morfosonic Médiathèque José Cabanis Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

Distrographie – Morfosonic 8 février – 5 juillet 2024 Médiathèque José Cabanis

Les Musicophages et le MAGMA présentent « Distrographie, Arts graphiques et musiques dans les fanzines » qui explore les passerelles entre les arts graphiques et la musique dans la presse alternative. Au cœur de la Médiathèque José Cabanis, prenez place dans la « distro »* du centre de ressource et de la bibliothèque et venez découvrir une sélection du plus grand fonds de fanzines spécialisé dans la musique en France. Cette collection unique est constituée de documents rares, édités en très peu d’exemplaires et pour la plupart épuisés aujourd’hui. Hors des sentiers battus, le fanzinat met en lumière des courants musicaux peu valorisés dans la presse mainstream (punk et après-punk, musique industrielle) et des esthétiques graphiques en marge (expressionnisme, art brut, collage) déployées dans des affiches, posters et sérigraphies qui tissent un lien étroit avec la musique.

En affichant sur le devant de la scène ces trésors cachés de l’underground, l’exposition « Distrographie » offre une immersion dans un univers parallèle à la créativité démesurée…

Contraction des mots « fanatique » et « magazine », le fanzine est une publication papier créée et éditée par des passionnés de sujets qui ont à cœur de transmettre leurs passions à toute une communauté. Adeptes de la philosophie « do it yourself », les créateurs de fanzines prennent en charge l’intégralité de leur production artisanale : de la conception à l’impression, jusqu’à la distribution dans des lieux dédiés (distro*, festival) en dehors des circuits traditionnels (kiosques, librairies).

* distro : désigne les lieux où sont diffusés les fanzines, hors des circuits de diffusions traditionnels (salles de concerts, festivals de fanzines, fanzinothèques…)

Rendez-vous sur les pôles Musique et Arts de la Médiathèque José Cabanis (3e étage)

Visites guidées

Samedis 17 & 24 février à 16h

Dimanches 18 & 25 février à 15h

Visites guidées des expositions Morfosonic et Distrographie (niveau -1 et 3ème étage).

À partir de 10 ans

Durée: 1h15

Rendez-vous devant la salle d’exposition (niveau -1) de la Médiathèque José Cabanis

Les Musicophages, centre de ressource dédié aux Musiques Actuelles, leurs arts graphiques et créations musicales, a pour mission de transmettre ce patrimoine à tous les publics en archivant une collection singulière de 60 000 documents (fanzines, presse spécialisée, affiches, enregistrements sonores, livres) valorisée à travers un pôle éditorial dévoué à la création d’études, livres, expositions itinérantes et formations.

Propulsé par Les Musicophages, le MAGMA (Musée des Arts Graphiques et Musiques Actuelles) s’inscrit dans le prolongement du centre de ressource. Musée hybride et moderne présentant une collection unique sur le monde de la musique, le MAGMA est situé à Finhan dans le Tarn-et-Garonne et prend place dans un manoir de la fin du XIXe siècle où se déploient expositions thématiques, ateliers et rencontres artistiques. Après une première saison expérimentale durant l’été 2023, les travaux continuent dans le musée qui sera en mesure d’accueillir de nouveau le public au cours de l’année 2024.

Pour en savoir plus sur Les Musicophages et le MAGMA :

https://www.musicophages.org/

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/distrographie-morfosonic/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/11/magma2.jpg »}, {« link »: « https://www.musicophages.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T06:00:00+01:00 – 2024-02-09T05:00:00+01:00

2024-07-05T06:00:00+02:00 – 2024-07-06T05:00:00+02:00

Exposition Tout public