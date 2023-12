Morfosonic, musiques dessinées Médiathèque José Cabanis Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

Morfosonic, musiques dessinées 8 février – 5 juillet 2024 Médiathèque José Cabanis

La Bibliothèque de Toulouse vous propose de vous immerger dans deux univers sensoriels intimement liés qui se nourrissent l’un l’autre : la musique et le graphisme.

Un temps fort qui donnera lieu à une programmation originale pendant plusieurs mois avec en point d’orgue l’exposition inédite, Morfosonic, imaginée par le studio de design graphique Pépite…

Suite des informations à venir concernant les animations qui auront lieu à partir de mars 2024 dans les médiathèques Empalot, Grand M, José Cabanis, des Minimes, Saint-Cyprien et la Bibliothèque Nomade sur le site de la Bibliothèque de Toulouse et le Manifesta de mars et avril 2024.

Temps fort Tout public