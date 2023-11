Mardi de l’art : Amine Rashad Médiathèque José Cabanis Toulouse, 6 février 2024, Toulouse.

Mardi 6 février à 18h

Amine Rachad, du collectif Do it yourself, est un touche à tout et multiplie les casquettes. Compositeur, artiste visuel, metteur en scène et directeur artistique, ses projets sont aussi nombreux qu’atypiques. Ses créations sont souvent prolongées en actions culturelles afin d’initier le public à la musique et aux arts visuels.

En partenariat avec Lieu Commun.

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Rencontre Tout public