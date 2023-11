Le GEIPAN étudie les OVNIs Médiathèque José Cabanis Toulouse, 30 janvier 2024, Toulouse.

Par Vincent Costes, responsable du GEIPAN au CNES.

Le GEIPAN étudie les observations aérospatiales inexpliquées, phénomènes observés dans le ciel, qui lui sont rapportées depuis 1977. C’est une des nombreuses missions du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). C’est une mission très originale. Le GEIPAN s’efforce d’élucider les phénomènes étranges, parfois insolites ou spectaculaires qui sont témoignés sur le territoire Français. Les explications sont rationnelles. La démarche est scientifique. C’est la science, c’est le CNES en lien direct et au service de la population. Vincent Costes présentera la mission et l’organisation en réseau de cet organisme. Il donnera à voir la diversité des phénomènes expliqués et l’intérêt du travail réalisé par le GEIPAN. Un nouveau phénomène vient d’être ajouté dans la palette des phénomènes du GEIPAN. Il s’agit d’un phénomène très original et très peu connu.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

