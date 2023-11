Festival Détours de chant : Davy Kilembé Médiathèque José Cabanis Toulouse, 28 janvier 2024, Toulouse.

Festival Détours de chant : Davy Kilembé Dimanche 28 janvier 2024, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Dimanche 28 janvier à 15h

Le langage des gens d’en bas est le titre du nouveau disque, d’une des chansons et du nouveau spectacle de Davy. Il n’a pas son pareil pour dire avec le sourire ses quatre vérités à l’humanité. Si la violence du monde est présente dans ses chansons, c’est pour mieux la désamorcer à coups de fraternité́ et de poésie. La douceur de l’expression contraste avec la dureté́ du constat. L’humour et le groove maniés avec charme et malice font des concerts de Davy des moments merveilleux.

Avec Davy Kilembé (guitare et chant), Éric Flandrin (batterie), Guillaume Bouthié (basse et contrebasse).

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Concert Tout public