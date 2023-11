Visite – Un bâtiment toulousain Art déco : la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Visite – Un bâtiment toulousain Art déco : la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Médiathèque José Cabanis Toulouse, 27 janvier 2024, Toulouse. Visite – Un bâtiment toulousain Art déco : la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Samedi 27 janvier 2024, 11h00 Médiathèque José Cabanis Inaugurée en 1935, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine fait partie du patrimoine architectural toulousain. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. Construit par l’architecte Jean Montariol, le bâtiment présente un décor « Art Déco » riche et rare : sculpture, peinture, vitrail et mosaïque, auxquels ont collaboré des artistes comme Marc Saint-Saëns, Sylvestre Clerc, Édouard Bouillière, Henry Parayre… Durée : 1h

Inscription au 05 62 27 66 66

