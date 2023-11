Rendez-vous de l’Actu : Les nouvelles façons d’aimer Médiathèque José Cabanis Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse.

Jeudi 25 janvier à 18h

L’amour ? « Il n’a jamais jamais connu de lois… » ainsi que le chantait Carmen. Mais il connaît différents codes qui peuvent varier au fil du temps.

Polyamour, pansexualité, sapiosexualité, asexualité… Après #MeToo et à l’heure des réseaux sociaux et des sites de rencontre, ces nouveaux termes dont on ne maîtrise pas toujours la signification sont-ils l’expression d’une véritable révolution affective et sexuelle ?

Quelles sont aujourd’hui les nouvelles façons d’aimer ?

Avec Capucine Moreau, sexologue, autrice et fondatrice de « L’École de Capucine », Nathalie Pader, infirmière et éducatrice en santé sexuelle, référente du milieu LGBT, présidente de l’association « D’amour et d’en vie » et Chloé Saffy, auteur de romans érotiques, d’un essai et de scripts audio érotiques.

Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)

