Rencontre avec Hélène Vignal
Médiathèque José Cabanis
Toulouse

Toulouse Rencontre avec Hélène Vignal Médiathèque José Cabanis Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse. Rencontre avec Hélène Vignal Jeudi 25 janvier 2024, 17h30 Médiathèque José Cabanis Jeudi 25 janvier à 17h30 Rencontre avec Hélène Vignal, autrice du roman Queen Kong et Charline Vanderpoorte, directrice de la collection de L’ardeur aux éditions Thierry Magnier. Dans le cadre du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie.

Médiathèque José Cabanis – pôle Intermezzo (2e étage)
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Toulouse 31500
Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne
Haute-Garonne
Occitanie

2024-01-25T17:30:00+01:00 – 2024-01-25T19:30:00+01:00
Rencontre
Tout public

