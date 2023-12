Exhale – Nuit de la lecture 2024 Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024 20:00, Toulouse.

Exhale – Nuit de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 21h00 Médiathèque José Cabanis

21h – Atrium – niveau -1

Danse – Hip-hop

Exhaler : Dégager et répandre au dehors, donner libre cours, laisser s’exprimer un sentiment.

Les corps de la Compagnie cercle des danseurs disparus se confondent, convergent et se libèrent pour laisser se répandre sur la scène une émotion, un sentiment, un effroi.

Ce spectacle mêlant danse et cirque interroge notre rapport au temps et les fantasmes, aspirations, craintes liés à nos rêves.

Tout public – Durée : 25 min

2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Spectacle Tout public