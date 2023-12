Witness the fitness – Nuit de la lecture 2024 Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Witness the fitness – Nuit de la lecture 2024 Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024 19:00, Toulouse. Witness the fitness – Nuit de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Médiathèque José Cabanis 20h – Atrium – niveau -1 Angela Riegelhofer propose un spectacle façon grand écart comique entre cirque et fitness, culte du corps et émotions.

Suivez Norma Wix, une influenceuse aussi passionnée qu’attachante, qui poursuit le rêve de devenir une star des réseaux avec une motivation sans pareille… À partir de 7 ans – Durée : 40 min

