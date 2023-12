Lectures partagées – Nuit de la lecture 2024 Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024 17:00, Toulouse.

Lectures partagées – Nuit de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Médiathèque José Cabanis

18h Grand auditorium – niveau -1

L’occasion pour les lecteurs de tous horizons – clubs des lecteurs des bibliothèques, lecteurs chevronnés, lecteurs amateurs, lecteurs en devenir – de monter sur scène et de nous faire partager leur lecture. Choisissez un extrait de livres (environ 5 min) autour de la thématique du corps et inscrivez vous à action.culturelle@mairie-toulouse.fr (dans la limite des places disponibles).

Les lectures seront mises en scène par Didier Le Gouic, comédien et lecteur.

Durée : 1h

19h10-20h Grand auditorium – niveau -1

Didier Le Gouic clôturera le plateau des lectures partagées en lisant des fragments du livre Le journal d’un corps de Daniel Pennac : un journal intime du corps d’un homme de 13 à 87 ans.

À partir de 11 ans – Durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

Lecture Tout public