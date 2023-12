Jeu à la ligne – Nuit de la lecture 2024 Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024 16:15, Toulouse.

Jeu à la ligne – Nuit de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 17h15 Médiathèque José Cabanis

17h15 – Petit auditorium (3e étage)

Sur inscription le jour-même

Jeu créé et proposé par la cie Processe et le Lieu commun qui a pour particularité de proposer dans une même partie des jeux à danser et des jeux à dessiner.

Les cartes étant piochées au hasard, l’accompagnant ne découvre la consigne qu’au moment où il lit. S’agit-il de mouvement ou de dessin ? Au cours d’une même partie, les joueurs seront donc amenés à changer de posture pour parfois danser, parfois dessiner.

En famille – Durée : 1h

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T17:15:00+01:00 – 2024-01-20T19:15:00+01:00

Atelier Tout public