De 17h à 22h

Médiathèque José Cabanis Chaussez vos baskets et échauffez-vous pour cette Nuit de la lecture placée cette année sous le signe du corps !

Ce thème choisi au niveau national permet de faire un tour des genres littéraires, du sujet d’anatomie pour la science au cadavre ultime du polar…

La Bibliothèque de Toulouse a fait le choix de l'explorer sous l'angle du corps en mouvement : de la danse, du théâtre d'impro, du bien être pour se relaxer, des ateliers mime, pause photo, réalité virtuelle, des jeux sensoriels… Le détail du programme très vite… soyez attentifs !

