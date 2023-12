Espace Bien être Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024, Toulouse.

Espace Bien être Samedi 20 janvier 2024, 17h00 Médiathèque José Cabanis

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

17h-22h – pôle Sciences – 1er étage

Autour d’une sélection de livres sur la santé et le bien-être, Alix Sattler de l’association SoFlow vous proposera en alternance du yoga, de la relaxation, de la sophrologie et autres techniques pour relaxer son corps et son esprit.

Inscription sur place le jour même dans la limite des places disponibles (avec tickets couleurs)

Inscription 1 personne = 1 atelier

Durée des ateliers : 30 min

A partir de 12 ans

17h30 : Sophrologie « S’ancrer dans notre corps »

Debout et assis sur une chaise, laissez vous guider pour un meilleur ancrage, plus de

confiance. Doux mouvement de détente et visualisations positives, méthode Caycédo.

18h15 : Relaxation « Notre corps en pleine présence »

En musique et en silence, assis sur une chaise et allongé, techniques de méditation de pleine

conscience de Jon Kabat-Zinn et de relaxation progressive de Jacobson.

19h15 : yoga des yeux « Des yeux détendus pour la lecture » (15mn)

Assis en demi lotus ou sur une chaise, laissez-vous guider pour un entrainement de détente

et de renforcement de vos muscles oculaires.

20h : yoga « Faire circuler notre énergie vitale »

Assis en demi-lotus, à partir des mudras, des sons et des visualisations pour harmoniser les

principaux centres d’énergies.

20h45 : Yoga, « Se centrer, calmer son esprit »

Assis en demi-lotus, explorations de quelques différentes respirations yogiques

(pranayama) : carrées (Sama Vritti), alternées (Nadhi Soddhana)…

21h15 : Sophrologie « gérer son stress, apaiser ses émotions »

Assis et allongé, identifier les respirations de notre quotidien : haute, diaphragmatique ou

complète et ressentir les bienfaits de la méthode de cohérence cardiaque.

