Visites des coulisses de la médiathèque et de la vue depuis le 5e étage Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Visites des coulisses de la médiathèque et de la vue depuis le 5e étage Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024, Toulouse. Visites des coulisses de la médiathèque et de la vue depuis le 5e étage Samedi 20 janvier 2024, 17h00 Médiathèque José Cabanis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00 17h30-22h

Visites des coulisses de la médiathèque et de la vue depuis le 5e étage

Sur inscription le jour-même (toutes les 30 min)

Rez-de-chaussée

Découvrez l’envers du décor ! Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/visites-des-coulisses-de-la-mediatheque-et-de-la-vue-depuis-le-5e-etage-les-animations-en-continu/ »}] Visite Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Code postal 31500 Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse Latitude 43.610271 Longitude 1.455424 latitude longitude 43.610271;1.455424

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/