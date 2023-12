Atelier Snoezelen – Nuit de la lecture 2024 Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024 16:00, Toulouse.

Atelier Snoezelen – Nuit de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 17h00 Médiathèque José Cabanis

17h-22h – Piccolo Teatro – niveau -1

Espace relaxant et sensoriel qui fait appel aux 5 sens et qui offre un temps de détente et aux sensations.

Espace réservé pour la petite enfance de 17h à 19h et ouvert au tout public à partir de 19h.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Atelier Tout public