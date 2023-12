Espace Bien être – Les animations en continu Médiathèque José Cabanis Toulouse, 20 janvier 2024 16:00, Toulouse.

Espace Bien être – Les animations en continu Samedi 20 janvier 2024, 17h00 Médiathèque José Cabanis

17h-22h – pôle Sciences – 1er étage

Autour d’une sélection de livres sur la santé et le bien-être, Alix Sattler de l’association SoFlow vous proposera en alternance du yoga, de la relaxation, de la sophrologie et autres techniques pour relaxer son corps et son esprit.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/espace-bien-etre-les-animations-en-continu/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Atelier Tout public