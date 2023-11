Regards sur la danse Médiathèque José Cabanis Toulouse, 18 janvier 2024, Toulouse.

Jeudi 18 janvier à 18h30

En partenariat avec le ministère de la Culture et le Centre National de la Danse, La Place de la Danse propose un programme de 2 films documentaires. Le court-métrage Règles et compas sur la transmission de la pièce O Samba do crioulo doido sera suivi du film An orange waiting to be eaten sur la collaboration de la chorégraphe Robyn Orlin et de la chanteuse Camille.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:30:00+01:00

