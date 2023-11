Club de lecteurs – Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Club de lecteurs – Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis Toulouse, 13 janvier 2024, Toulouse. Club de lecteurs – Médiathèque José Cabanis Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Médiathèque José Cabanis Échanges – Littérature – Convivialité

Samedi 13 janvier 15h Vous cherchez des idées de lectures ou un groupe pour parler de vos BD et romans favoris ? Rejoignez le club !

Inscription conseillée au 05 62 27 45 69 ou sur le pôle Langues et Littérature (2e étage)

