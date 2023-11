Journée famille pour les enfants aveugles et malvoyants Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Journée famille pour les enfants aveugles et malvoyants Médiathèque José Cabanis Toulouse, 13 janvier 2024, Toulouse. Journée famille pour les enfants aveugles et malvoyants Samedi 13 janvier 2024, 14h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 13 janvier de 14h à 17h Divers ateliers pour tous les âges, à tous les étages : quiz sonore, réalisation de cartes sonores et tactiles, atelier autour des mangas et de la culture japonaise, atelier smiley en relief, lectures partagées…

Pour les enfants aveugles et malvoyants, de 0 à 20 ans et leurs proches.

Inscription sur anpea.asso.fr

