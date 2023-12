PERMANENCES D’ÉCOUTE Médiathèque José Cabanis Toulouse, 11 janvier 2024, Toulouse.

PERMANENCES D’ÉCOUTE Jeudi 11 janvier 2024, 14h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T14:00:00+01:00 – 2024-01-11T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-11T14:00:00+01:00 – 2024-01-11T18:00:00+01:00

Vous avez envie et besoin de parler et d’échanger directement et en toute confiance avec quelqu’un ?

Les permanences d’écoute assurées par l’associationLa Porte ouverte ont lieu, tous les jeudis de 14h à 18h.

Les bénévoles vous accueillent pour une écoute anonyme, confidentielle et gratuite au rez-de-chaussée.

Pour en savoir plus sur l’association : www.la-porte-ouverte.fr/toulouse

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/permanences-decoute-12/ »}] [{« link »: « https://www.la-porte-ouverte.fr/ »}]

Atelier Adulte