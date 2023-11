Améliorez vos présentations avec Canva Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Améliorez vos présentations avec Canva Médiathèque José Cabanis Toulouse, 10 janvier 2024, Toulouse. Améliorez vos présentations avec Canva Mercredi 10 janvier 2024, 14h30 Médiathèque José Cabanis Mercredi 10 janvier – 14h30

Abordons ensemble les principales fonctionnalités de cet outil web incontournable *Modalités d’accès à cette séance

* Niveau : débutant Capacité d’accueil : 9 personnes Inscriptions : Accueil de la médiathèque José Cabanis ou en ligne Formulaire d’inscription Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/facilitez-vos-presentations-avec-canva-com/ »}] [{« link »: « https://framaforms.org/ameliorez-vos-presentations-avec-canva-mercredi-10-janvier-de-14h30-a-16h30-1699971194 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:30:00+01:00 – 2024-01-10T16:30:00+01:00

2024-01-10T14:30:00+01:00 – 2024-01-10T16:30:00+01:00 @telier numérique Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse latitude longitude 43.610271;1.455424

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/