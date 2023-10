Jacqueline l’intrépide de la Cie Le Mari de Madame Yéti – Le conte est bon Médiathèque José Cabanis Toulouse, 17 décembre 2023, Toulouse.

Jacqueline l’intrépide de la Cie Le Mari de Madame Yéti – Le conte est bon Dimanche 17 décembre, 14h30 Médiathèque José Cabanis

Dimanche 17 décembre à 14h30

Conte dans le noir – Aventure sensorielle

Une adaptation du Conte dans le noir pour vous permettre, les yeux bandés, de découvrir le spectacle autrement et éveiller les sens.

Jacqueline est une petite fille intrépide, elle n’a peur de rien ! Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton, car en ce moment ce n’est pas la joie à la maison et elle sent bien que cette année ça va encore être pâtes au beurre… Et ça, il en est hors de question ! Elle décide alors de prendre les choses en main et parvient à se procurer quelques petites graines magiques, qui la mèneront à un monde fabuleux au-delà̀ des nuages… Le monde de la terrifiante Madame Yéti. Et il se trouve que l’abominable femme des neiges détient de merveilleux objets enchantés, plus farfelus les uns que les autres. De quoi faire rêver notre petite insouciante. Mais Jacqueline l’intrépide est un tantinet effrontée et cela risque de lui jouer des tours..

À partir de 6 ans

Durée : 45 min

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis

Petit auditorium (3e étage)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/jacqueline-lintrepide-de-la-cie-le-mari-de-madame-yeti-le-conte-est-bon/ »}] [{« link »: « mailto:action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/09/CONTE-jaqueline2.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

Conte Jeune