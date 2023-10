Dimanche romans policiers historiques Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Dimanche romans policiers historiques Médiathèque José Cabanis Toulouse, 17 décembre 2023, Toulouse. Dimanche romans policiers historiques Dimanche 17 décembre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Dimanche 17 décembre à 14h Moyen Âge, Renaissance, époque contemporaine… le suspense est présent à chaque moment de l’Histoire ! Venez parler de ce que vous avez aimé et repartez avec des idées de lecture.

Inscription au 05 62 27 45 69 ou sur le pôle Langues et Littérature Médiathèque José Cabanis – pôle Littérature (2e étage) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/dimanche-romans-policiers-historiques/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Club de lecteurs
Tout public

