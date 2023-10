Scène acoustique – Duchazaud Médiathèque José Cabanis Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Scène acoustique – Duchazaud Samedi 16 décembre, 17h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 16 décembre à 17h

Concert – Électroclarinette

S’il était un objet, DUCHAZAUD serait un shaker à cocktail. De la musique d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud ou bien d’Asie centrale, du jazz et pour corser le tout : une large rasade d’électro. De la clarinette (très) bien jouée et un ordinateur qui répète, transforme, recompose, multiplie ou divise. Des mélodies sophistiquées et en même-temps easy-listening, sur une basse lourde et une rythmique venue des favelas de Rio. Ancien membre du groupe Anakronic Electro Orkestra qui a fait sa réputation sur une fusion de klezmer et de techno, jusqu’à mêler énergie et créativité explosives à la virtuosité du maître David Krakauer, DUCHAZAUD n’a jamais renié ses amours des mélanges improbables et des associations de saveurs détonantes.

Et puis le type est drôle. Très, très drôle. Au point même qu’on se demande si son spectacle est un concert ou un stand-up, on ne sait pas si on doit en rire ou en danser pour finalement se retrouver à faire les deux en même-temps.

