Alice au pays des merveilles – Le conte est bon Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Alice au pays des merveilles – Le conte est bon Médiathèque José Cabanis Toulouse, 10 décembre 2023, Toulouse. Alice au pays des merveilles – Le conte est bon Dimanche 10 décembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Dimanche 10 décembre à 15h

Projection – Fantastique – Famille Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu’elle a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s’embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge. À partir de 8 ans

Médiathèque José Cabanis

Grand auditorium (niveau -1) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/alice-au-pays-des-merveilles-le-conte-est-bon/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/09/CONTE-Alice1.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00 Projection Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse latitude longitude 43.610271;1.455424

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/