Samedi 9 décembre à 16h

Une sélection originale de films courts déjà très aboutis issus des grandes écoles d’animation françaises. L’occasion de découvrir le travail d’une nouvelle génération pleine de talent.

À vous de voter pour élire le Prix du Public 2023 !

No time for love | Gabriella Coumau | France | EMCA | 2022 | Animation | 5 min

Dans sa vie bien rangée, Cléa ne se laisse pas impressionner, jusqu’au jour où Bertrand lui déclare sa flamme…

Sale pluie | Lola Degove | France | La Poudrière | 2022 | Animation | 4 min

Gaby, Zoé, Sarah et Kenza ont seize ans, elles sont inséparables. Un soir, elles rentrent trempées jusqu’à l’os.

La nuit blanche | Audrey Delepoulle | France | Emile Cohl | 2023 | Animation | 4 min

Beth, arboricultrice, passe une nuit épuisante à tenter de sauver coûte que coûte le verger du gel destructeur annoncé le matin même.

Tear off | Clément Del Negro, Charlotte Fargier, Héloïse Neveu, Camille Souchard, Nalini Bashin, Mikko Petremand, Matthias Bourgeuil | France | SupInfocom Rubika | 2022 | Animation | 6 min

Une abeille doit dépasser sa condition si elle veut survivre au frelon destructeur qui a envahi sa ruche.

Dans la danse | Ekaterina Mikheeva | France | La Poudrière | Animation | 2022 | 5 min

Quatre amis se retrouvent pour une session de danse Freestyle.

Morgan le chien fou | Marina Cerrudo | France | Ecole Pivaut | Animation | 2022 | 6 min

Sur les traces d’un criminel qu’on surnomme Mad Dog Morgan.

Hôtel nuit noire | Vincent Albert, Neïl Dieu, Malo Doucet, May Taraud, Marie Toury | France | Les Gobelins | Animation | 2022 | 5 min

Une nuit, trois personnages se rencontrent par hasard dans un hôtel des songes. Et s’il était possible de se retrouver dans nos rêves ?

Ressources humaines | Trinidad Plass Caussade, Titouan Tillier, Isaac Wenzek | France| EMCA | Animation | 2022 | 3 min

Andy, accompagné d’un ami, se rend à son rendez-vous de recyclage. Wanda, la guichetière de la compagnie, l’accueille. Ensemble ils accompagnent Andy jusqu’à ses derniers instants.

Boom | Gabriel Augerai, Romain Augier, Laurie Pereira de Figueiredo, Charles di Cicco, Yannick Jacquin | France | ENSI | Animation | 2022 | 5 min

Un couple d’oiseaux patauds essaie tant bien que mal de protéger ses œufs d’une éruption volcanique.

Une belle nuit d’été | Sam Castelli, Aleksandar Savic, Yannis Brun, Barbara Derail, Arthur Dupuy, Enzo Leboucher| France | ENSI | Animation | 2022 | 7 min

Un groupe d’animaux décide de venger la mort de l’un des leurs lors d’une belle nuit d’été.

La vita nuova | Arthur Sevestre | France | La Poudrière | Animation | 2022 | 5 min

Au cœur d’une capitale survoltée, Freddie et Daniel vivent un bref instant d’intimité.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Projection Tout public