Club de lecteurs – Médiathèque José Cabanis Samedi 9 décembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 9 décembre 15h Venez partager dans la convivialité, ou simplement écouter, vos coups de cœur. Et repartez avec une liste d'idées de lectures en romans, BD, théâtre ou poésie, classiques ou contemporains et dans tous les genres littéraires. Renseignement et inscription au 05 62 27 45 69 ou sur le Pôle Littérature. Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

