Toulouse Braderie Médiathèque José Cabanis Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse. Braderie Samedi 9 décembre, 10h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 9 décembre 2023

de 10h à 17h30 Agrandissez votre propre bibliothèque !

Des centaines de romans, CD, BD, mangas, livres de voyage, histoire, art, ainsi que des livres pour enfants… Il y en aura pour tous les goûts et à tout petit prix !

Les recettes seront intégralement versées à une association œuvrant pour le développement de projets autour la lecture. Pas de carte bleue.

