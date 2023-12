Exp’osez ! Mavi, pérégrination photographique Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Exp’osez ! Mavi, pérégrination photographique Médiathèque José Cabanis Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse. Exp’osez ! Mavi, pérégrination photographique 5 – 30 décembre Médiathèque José Cabanis Du 5 au 31 décembre Carnet de croquis photographique d’un voyage contemplatif dans les lieux qui imprègnent le regard et la mémoire de David Thélier, lauréat d’Exp’osez.

D’Istanbul à Téhéran en passant par les rives du Jourdain, les rencontres sont suggérées, l’humain laisse une trace plus ou moins perceptible au milieu de la cité ou des paysages traversés. Mavi en turc c’est une couleur, bleu : invitation à se laisser surprendre par des lieux, des ambiances, des couleurs, une atmosphère. Vernissage de l’exposition

Mardi 5 décembre à 18h en présence de l’artiste.

