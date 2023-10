Une peau plus loin Médiathèque José Cabanis Toulouse, 3 décembre 2023, Toulouse.

Victor n’a pas les crocs de la victoire. Il n’est ni l’élève modèle ni le fils rêvé qui répond aux attentes de son père. Il a plutôt des énormes plaques rouges sur la peau et aime slamer avec les mots. Il regarde le monde depuis la haute terrasse du collège tandis que sous le quartier pollué et bétonné, la terre a besoin de lui. Comment l’un et l’autre vont-ils se sauver la peau ?

Comment la jeunesse et la terre deviennent-elles solidaires pour faire gagner le vivant et la beauté face aux violences ordinaires ?

Un récit poignant plein de dérision, d’espoir et d’humanité dans lequel la musique électronique et acoustique (saxophone, accordéon), comme un langage à part entière, fait vibrer les mots autant que le corps et le mouvement.

À partir de 9 ans

Durée : 1h10

