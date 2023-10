Le conte est bon Médiathèque José Cabanis Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse.

Le conte est bon 2 – 19 décembre Médiathèque José Cabanis

Sorciers et ogresses, percée dans la savane, regards décalés, merveilleux et quotidien mêlés… le conte c’est un peu tout ça à la fois et tellement plus encore !

Comme chaque mois de décembre, prenez place pour un voyage plein de promesses au pays des contes.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/le-conte-est-bon/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T06:00:00+01:00 – 2023-12-02T08:00:00+01:00

2023-12-19T06:00:00+01:00 – 2023-12-19T08:00:00+01:00

Conte Jeune