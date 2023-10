Ali Rebeihi, Le bonheur est dans le crime ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ali Rebeihi, Le bonheur est dans le crime ! Médiathèque José Cabanis Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse. Ali Rebeihi, Le bonheur est dans le crime ! Vendredi 1 décembre, 18h30 Médiathèque José Cabanis Vendredi 1er décembre à 18h30 Rencontre avec Ali Rebeihi, journaliste et producteur radio né à Toulouse.

Sa voix berce des millions d’auditeurs dans l’émission quotidienne de France Inter Grand bien vous fasse !, dans laquelle il échange avec ses invités autour de questions de psychologie, de société, de philosophie, de bien-être et de santé.

Le bonheur est dans le crime est son premier roman. Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

