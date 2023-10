Rendez-vous de l’Actu : Vivre sa mort Médiathèque José Cabanis Toulouse, 30 novembre 2023, Toulouse.

Au moment où émerge un projet de loi « fin de vie », le nouveau Rendez-Vous de l’Actu vous propose d’aborder ce sujet sociétal aussi intime que complexe. Aide médicale à mourir, suicide assisté, sédation profonde et continue jusqu’au décès… Derrière ces notions parfois mal comprises, des choix d’une importance cruciale concernant les personnes atteintes « d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause », selon les mots du code de la santé publique.

Une réflexion qui engage les soignants, les patients et leurs proches, et dont nos invités nous aideront à saisir tous les enjeux.

Avec : Nathalie Andrews, présidente d’honneur de l’association Le Choix – Citoyens pour une mort choisie, Valérie Bernard, biographe hospitalière, fondatrice de l’association Notes de vie, Denis Faïck, philosophe, enseignant, écrivain, Claire Peiris-Edward, médecin en soins palliatifs au CHU Purpan, Valérie Revol, présidente de l’association ASP – Toulouse (Être là – Accompagner en Soins Palliatifs).

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

