L’exploration de Jupiter et de ses lunes glacées : la mission JUICE Mardi 28 novembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis

JUICE, un grand projet de l’Agence Spatiale Européenne, est un satellite construit par Airbus Defense & Space qui doit décoller en 2023 et rejoindre Jupiter en 2031. La mission a pour objectif d’étudier en détail la planète géante et trois de ses plus grosses lunes Ganymède, Callisto et Europe.

Dans cette présentation agrémentée d’animations, Cyril Cavel et Olivier Witasse parleront de ce projet ambitieux, son histoire, son développement, ses enjeux scientifiques, ses challenges techniques, programmatiques et humains, ainsi que de sa trajectoire complexe.

En partenariat avec l’association Les amis de la Cité de l’espace.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

Conférence Tout public