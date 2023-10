Enquête littéraire Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Enquête littéraire Médiathèque José Cabanis Toulouse, 26 novembre 2023, Toulouse. Enquête littéraire Dimanche 26 novembre, 14h15 Médiathèque José Cabanis Atelier – Policier – Librairie Série B

Dimanche 26 novembre à 14h15 Lisez Un certain goût pour la mort de P.D. James jusqu’au marque-page puis menez l’enquête avec Renaud de la librairie Série B pour retrouver le coupable. Inscription et emprunt du livre directement sur le pôle Langues et Littérature

2023-11-26T14:15:00+01:00 – 2023-11-26T16:15:00+01:00

