Le dos au mur – Mois du doc Médiathèque José Cabanis Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Le dos au mur – Mois du doc Samedi 25 novembre, 14h30 Médiathèque José Cabanis

Six Semaines de grève avec les travailleurs de l’Alsthom Saint-Ouen

Samedi 25 novembre à 14h30

12 ans après mai 68. Une grève comme tant d’autres. Les travailleurs de l’Alsthom Saint-Ouen, parallèlement à ceux de Belfort, affrontent l’Alsthom-Atlantique, un des principaux groupes industriels français, filiale de la CGE. Plus qu’un simple documentaire, c’est une histoire poignante, vécue jour après jour de l’intérieur, et qui entraîne le spectateur au cœur des espoirs et des interrogations du monde ouvrier d’aujourd’hui.

Un film où réalité et spectacle se rejoignent pour provoquer l’émotion. Un cinéma qui dépasse la simple chronique d’un événement pour tendre vers l’épique.

« On n’a vraiment plus d’avenir. On n’a plus d’horizon. On n’a plus de modèle… et bon… ben… C’est ce qui fait un peu le dégoût de tout : on ne veut pas se battre pour rien ! Alors on va se battre pour 35 heures et pour un treizième mois. » Gérard, représentant élu de son atelier au comité de grève.

La séance sera suivie d’un échange avec Tangui Perron, historien du cinéma et Nicolas Potin, intervenant cinéma.

