Samedis de l’Histoire Médiathèque José Cabanis Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

L’Histoire vous intéresse, vous questionne, vous passionne ? Vous souhaitez partager vos coups de cœur, découvrir de nouvelles lectures dans une ambiance conviviale et bienveillante, alors inscrivez-vous au club de lecture les Samedis de l’Histoire. Pendant un moment hors du temps vous pourrez traverser les époques et les frontières.

Inscription par mail à samedisdelhistoire@mairie-toulouse.fr ou sur le pôle Société et civilisations (1er étage)

Médiathèque José Cabanis – Salle d’activités du pôle Sciences et Loisirs

Médiathèque José Cabanis, Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

Club de lecteurs Adulte