Enfance – Justice

L’enfant en danger ne souhaite pas qu’on le remarque et se rend invisible. C’est alors aux adultes de lui poser des questions, d’apprendre à l’écouter et de vouloir l’entendre. Le documentaire Bouche cousue interroge le silence de notre société sur les violences faites aux enfants. Au Tribunal de Bobigny, le juge des enfants Édouard Durand écoute et donne la parole à ces enfants. En écho, trois adultes, Thierry Beccaro, Céline Raphaël et Gautier, reviennent sur leur histoire et racontent l’empreinte de cette violence sur leur parcours de vie.

Séance suivie d’une rencontre avec des intervenants de la Maison des enfants et des jeunes.

