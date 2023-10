Rencontres du papier et du livre Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Rencontres du papier et du livre Médiathèque José Cabanis Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Rencontres du papier et du livre Samedi 18 novembre, 16h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 18 novembre à partir de 16h Le Bus N°3 participera à cette manifestation organisée par le Collectif JOB. La thématique cette année est : « Aux arbres citoyens ». Place JOB Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/rencontres-du-papier-et-du-livre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00 Rencontre Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse latitude longitude 43.610271;1.455424

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/