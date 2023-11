De fan à mangaka, de la passion à la profession Médiathèque José Cabanis Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Proposé par l’EIMA, école internationale du manga et de l’animation.

Passez de l’autre côté du rideau et découvrez ce qu’il faut pour créer un manga. Éléonore Dujardin, directrice de l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA), l’école toulousaine qui forme aux métiers du manga, vient présenter le métier de mangaka à l’occasion de la quinzaine du Japon en Occitanie.

Découvrez les étapes de la création d’un manga, les contraintes du métier, les différences de l’industrie du manga en France et au Japon, la charge de travail et bien d’autres choses encore. Éléonore Dujardin, qui côtoie depuis plusieurs années les auteurs et éditeurs du manga hexagonaux, répondra à vos questions, offrant ainsi un aperçu privilégié sur le monde des artistes du manga. Que vous soyez amateur de manga ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cette industrie dynamique, cette conférence est l’occasion de plonger dans l’art et la narration visuelle japonaise.

Dans le cadre de la 2è édition de la Quinzaine du Japon en Occitanie, organisé par l’association Yuko, du 10 au 24 novembre à Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Conférence Tout public