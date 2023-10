Être parent d’un adulte en situation de handicap Médiathèque José Cabanis Toulouse, 16 novembre 2023, Toulouse.

Conférence – Echanges

Marielle Lachenal, médecin et mère d’une jeune adulte en situation de handicap, nous invite à partager son expérience de vie auprès de sa fille. Elle parle de son quotidien dans sa complexité, avec ses souffrances et ses joies, l’épuisement et le bonheur possible. Elle propose de nous questionner sur des concepts actuels : que veut vraiment dire le mot aidant ? Quel peut être le partenariat avec les professionnels ? Que signifie le terme de société inclusive ? Comment construire un monde où ces adultes auront une vraie place ?

Échanges avec Alain Jouve.

En partenariat avec les Édition érès

Evénement labellisé Villes pour Tous

Médiathèque José Cabanis Grand auditorium (niveau –1)

