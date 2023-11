Serge Bloch Médiathèque José Cabanis Toulouse, 7 novembre 2023, Toulouse.

Vous connaissez SamSam, Toto et Max et Lili ?

Le dessinateur qui les a créés s’appelle Serge Bloch et il a accepté de nous faire partager son espièglerie dans une triple exposition et plein de rendez-vous… à se tordre de rire !

Il a promené son dessin et sa fantaisie dans trois médiathèques de Toulouse – Grand M, des Izards et des Pradettes – et s’est investi dans une programmation plurielle qui se veut didactique et amusante.

Et on peut dire qu’il prend l’humour très au sérieux !

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

